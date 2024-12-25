Биолаборатории США и подземные тоннели в Запорожье — о чем спрашивают россияне на допросе в плен

Экс-плененный военный 12-й бригады спецназа "Азов" с позывным "Сноу" Фото: скриншот

Россияне начинают допрашивать пленных украинских военных сразу в больнице. Их в первую очередь интересуют биолаборатории и "тайный тоннель".

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал экс-плененный военный 12-й бригады спецназначения "Азов" с позывным "Сноу".

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По словам военного, впервые его допрашивали россияне в больнице. Они хотели получить информацию о лабораториях США.

"Меня доставили в больницу, там состоялся мой первый сюрреалистичный допрос. Спрашивали, где находятся американские биологические лаборатории по производству оружия, где тоннель из "Азовстали" в Запорожье, через который к нам поступают подкрепления. Смотришь на них и не знаешь, что ответить", — рассказал "Сноу".

Также бывший пленник рассказал об ужасах донецкой больницы и неадекватном медицинском персонале.

"Позже нас, раненых, перевезли в больницу в Донецке. "Интересный" персонал. Бегала медсестра, которая разбивала нам термометры с криком, чтобы мы "сдохли", а мы потом подметали эту ртуть", — подытожил боец.

Напомним, 22 декабря в центре Киева сотни людей вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Их цель — напомнить о необходимости в обменах украинских военнопленных для скорейшего возвращения домой.

Ранее мы писали, что в начале 2025 года украинские пленники, которые сейчас находятся в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.