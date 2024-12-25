Біолабораторії США та підземні тунелі у Запоріжжі — про що питають росіяни на допиті у полон

Експолонений військовий 12-ї бригади спецпризначення "Азов" із позивним "Сноу". Фото: скриншот

Росіяни починають допитувати полонених українських військових одразу в лікарні. Їх в першу чергу цікавлять біолабораторії та "таємний тунель".

Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів експолонений військовий 12-ї бригади спецпризначення "Азов" із позивним "Сноу".

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За словами військового, вперше його допитували росіяни у лікарні. Вони хотіли почути інформацію про лабораторії США.

"Мене доставили до лікарні, там відбувся мій перший сюрреалістичний допит. Питали, де розташовані американські біологічні лабораторії з виготовлення зброї, де тунель з "Азовсталі" до Запоріжжя, через який до нас потрапляє свіжа сила. Дивишся на них і не знаєш, що відповісти", — сказав "Сноу".

Також експолонений розповів про жахи донецької лікарні та неадекватний медичний персонал.

"Пізніше нас, поранених, перекинули до лікарні в Донецьк. "Цікавий" персонал. Бігала медсестра, яка била нам термометри з криком, щоб "здохли", ми потім замітали цю ртуть", — підсумував боєць.

Нагадаємо, 22 грудня у центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Їхня мета — нагадати про потребу в обмінах українських військовополонених задля їх якнайшвидшого повернення додому.

Раніше ми писали, що на початку 2025 року українські полонені, що зараз перебувають у РФ, отримають посилки. Україна вже домовилась про це з росіянами.