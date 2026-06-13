МЗС спростувало російські фейки про українські біолабораторії

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: пресслужба Міністерства закордонних справ України

В українському МЗС жорстко відреагували на чергові вигадки про роботу секретних американських біолабораторій на території нашої країни. Дипломати повністю відкидають усі закиди та зазначають, що жодної хімічної чи токсинної зброї Україна ніколи не виробляла. Всі подібні програми зі США мають суто науковий характер і допомагають звичайній медицині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Міністерства закордонних справ України.

Спільні програми зі США у сфері медицини

Представники відомства зазначають, що закордонна допомога роками йшла лише на підтримку лікарень та ветеринарних лабораторій.

"Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї", — повідомили в МЗС.

Ті об'єкти, про які постійно бреше російська пропаганда, займаються виключно діагностикою хвороб та епідеміологічним наглядом для захисту цивільного населення.

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Спростування звинувачень на рівні ООН

Незважаючі на те, що маніпуляції Кремля крутяться в інфопросторі дуже давно, всі великі міжнародні перевірки давно поставили у справі крапку. Ще у 2022 році на вимогу Москви провели спеціальні міжнародні консультації за участю країн Конвенції про заборону біозброї.

"За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження", — наголосили в міністерстві.

Тему також закрили в Раді Безпеки ООН через повну відсутність бодай якихось доказів.

Боротьба з російською пропагандою

Україна і далі буде дотримуватися всіх міжнародних угод та відкрита для будь-якого контролю.

"Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", — підсумували українські дипломати.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Генштабі ЗСУ спростували російські фейки про нібито удари українських військових по цивільних об'єктах на окупованих територіях. Сили оборони суворо дотримаються норм міжнародного гуманітарного права.

Також ми писали, що росіяни настільки вірять у існування таємних біолабораторій в Україні, що в першу чергу на допитах українських полонених починають питати, де розташовані американські біологічні лабораторії з виготовлення зброї.