За наказом спецслужб РФ 14-річна убила військового: її судитимуть

Викриття злочину правоохоронцями. Фото: https://rv.npu.gov.ua/

На Рівненщині 14-річна дівчина вбила 27-річного українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. Неповнолітня отруїла чоловіка сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а потім задушила його, перебуваючи на відеозв’язку з куратором. Також відомо, що вона підпалила військове авто, за таке "завдання" їй обіцяли 1000 доларів.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Новини.LIVE.

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14-річна дівчина вбила військовослужбовця ЗСУ за наказом РФ

Поліція Рівненської області 9 жовтня, у п'ятницю, повідомила про приголомшливий випадок. Неповнолітня познайомилася в Telegram із громадянином Росії. Згодом він запропонував їй убити українського військовослужбовця шляхом отруєння метадоном. Ним керував працівник ФСБ РФ.

"Оскільки неповнолітня мала почуття до куратора, той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію, підконтрольну ворогу", — стверджують правоохоронці.

Фігурантка шокуючої справи прибула до орендованої квартири 30 січня. Вона підготувала алкогольні напої та додала до них наркотичну речовину, яку отримала від замовників через логістичну компанію.

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"Згодом до помешкання прибув 27-річний військовослужбовець, з яким вона познайомилася у месенджері за 10 днів до злочину. Після вживання суміші він знепритомнів. Перебуваючи на відеозв’язку з куратором, неповнолітня почала душити військового. Унаслідок механічної асфіксії 27-річний чоловік помер", — повідомляє поліція Рівненської області.

Яке покарання загрожує неповнолітній

Працівники карного розшуку затримали неповнолітню. Їй інкримінують умисне вбивство на замовлення, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Підозру оголосили відповідно до пунктів 11 і 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд постановив тримати дівчину під вартою. Наразі вона перебуває в слідчому ізоляторі. Поліцейські завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. У разі доведення вини неповнолітній загрожує до 15 років ув’язнення.

Слідчі встановили ймовірних організаторів злочину

"Нині слідчі слідчого управління поліції Рівненщини встановили й особи куратора та організатора замовлення. Кримінальні провадження відносно них наразі перебувають у підслідності працівників СБУ регіону", — повідомляє слідство.

Крім того, за даними слідства, 11 листопада дівчина виконала ще один злочин на користь РФ — підпалила в Рівному військовий автомобіль Opel Campo. Як виявилось, за це їй пообіцяли винагороду в розмірі 1000 доларів, проте обіцяних коштів за "роботу" вона не так і не отримала.

"У провадженні слідчих СБУ перебувало кримінальне провадження за фактом вчинення неповнолітньою державної зради в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України), яке також скеровано до суду", — йдеться в джерелі.

Ми писали, правоохоронці продовжують викривати випадки співпраці громадян України з Росією та вчинення дій в інтересах держави-агресора. СБУ спільно з Національною поліцією розкрили двох жителів міста Запоріжжя віком 18 і 19 років, вони готували серію замовних вбивств українських військових у Запоріжжі.

Новини.LIVE інформували, що у Херсоні контррозвідники СБУ викрили та затримали колишнього авіатехніка Збройних сил України, якого ФСБ РФ завербувала під час окупації міста у 2022 році. Він був у "сплячому" режимі, пізніше Росія його активізувала і злочинець надавав інформацію.