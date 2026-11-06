Сотрудники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в совершении смертоносного теракта в Днепре. В апреле 2025 года он взорвал автомобиль руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм. После взрыва подозреваемый более полутора лет скрывался в областном центре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ в пятницу, 6 ноября.

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СБУ задержала агента, причастного к теракту в Днепре

По данным контрразведки, задержанный — местный уклонист, которого завербовали российские спецслужбы. После выполнения их задания мужчина пытался уйти от правосудия и скрывался в Днепре. Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Как выяснилось в ходе расследования, россияне завербовали мужчину через его знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске. Впоследствии фигурант получил задание ликвидировать украинского чиновника, проживавшего в соседнем доме.

СБУ разоблачила агента РФ, причастного к теракту в Днепре. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как агент готовил подрыв автомобиля чиновника

Для слежки за будущей жертвой злоумышленник установил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор. С его помощью он должен был определить автомобиль чиновника и примерное время, когда тот выходит из дома.

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Позже агент получил из РФ координаты тайника, откуда забрал самодельное взрывное устройство. Ночью накануне теракта он смонтировал взрывчатку на основе пластида и оснастил её датчиком движения. После этого мужчина закрепил бомбу под водительским сиденьем автомобиля.

В апреле 2025 года автомобиль взорвался. В результате полученных травм руководитель Левобережной администрации Днепровского горсовета скончался в больнице.

Какое наказание грозит задержанному агенту РФ

Во время обысков у мужчины изъяли видеорегистратор и два смартфона. По данным СБУ, он поочередно использовал их для связи с российским спецслужбовцем.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель человека. По этой статьеему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года в Ровно СБУ предотвратила попытку российского агента взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. К теракту готовился завербованный студент из Киева, который установил под транспортом взрывчатку и камеру для слежения за посадкой бойцов. Злоумышленника задержали на автовокзале, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE писали, что в сентябре 2026 года СБУ разоблачила группировку, которая готовила серию терактов в Чернигове и в Ивано-Франковской области, в частности подрыв здания ТЦК и строительного крана возле жилого комплекса. Организаторами схемы следствие называет бывшего заместителя главы ГСЧС и руководителя областной ячейки политической партии. Также фигуранты планировали взорвать дома судей Черниговского апелляционного суда и совершить нападение на местного блогера.