Затримання коригувальника РФ. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських обстрілів Дніпропетровщини. Він самовільно залишив військову частину та почав працювати на ворога. Для збору розвідданих фігурант використовував власне авто, під виглядом таксиста перевозячи пасажирів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомили у Службі безпеки України у понеділок, 16 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як дезертир збирав інформацію для атак РФ

Військова контррозвідка СБУ встановила, що затриманий — місцевий мобілізований, якого завербували росіяни. Після самовільного залишення військової частини він почав виконувати завдання ворога та передавати інформацію про розташування українських військових і енергетичних об'єктів.

Для цього чоловік використовував власний автомобіль і приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району. Під час поїздок до пунктів призначення та у зворотному напрямку він фотографував об'єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу й техніки Сил оборони.

Серед основних цілей агента були позиції протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.

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Крім того, він відстежував розташування опорних електропідстанцій і фіксував їхній стан після попередніх російських атак.

Як СБУ викрила та затримала агента

За даними СБУ, чоловік потрапив у поле зору росіян після того, як залишав прокремлівські коментарі в чатах комп'ютерних ігор. Співробітники спецслужби завчасно викрили його та задокументували злочинну діяльність.

На завершальному етапі спецоперації фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, на яких зберігалися скриншоти Google Maps із позначками українських об'єктів. Також затриманий контактував із представником російської спецслужби.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що СБУ затримала агента РФ, якого підозрюють у підриві автомобіля керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради у квітні 2025 року. Посадовець дістав тяжкі травми та згодом помер у лікарні. Після теракту підозрюваний понад півтора року переховувався у Дніпрі, а тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Новини.LIVE писали, що СБУ затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав дані про оборонні підприємства, місця базування українських військових та логістичні об'єкти. Чоловік обходив обласний центр і його околиці, фіксуючи потенційні цілі на електронних картах у смартфоні. Його завербували через Telegram-канали під час пошуку легкого заробітку, тепер йому загрожує довічне ув'язнення.