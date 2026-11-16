Задержание корректировщика из РФ. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в корректировке российских обстрелов Днепропетровской области. Он самовольно покинул воинскую часть и начал работать на врага. Для сбора разведданных фигурант использовал собственный автомобиль, под видом таксиста перевозя пассажиров в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 16 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как дезертир собирал информацию для атак РФ

Военная контрразведка СБУ установила, что задержанный — местный мобилизованный, которого завербовали россияне. После самовольного покидания воинской части он начал выполнять задания врага и передавать информацию о расположении украинских военных и энергетических объектов.

Для этого мужчина использовал собственный автомобиль и принимал заказы на перевозку пассажиров в прифронтовых населенных пунктах Синельниковского района. Во время поездок к пунктам назначения и в обратном направлении он фотографировал объекты, вблизи которых замечал сосредоточение личного состава и техники Сил обороны.

Среди основных целей агента были позиции противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп, а также запасные командные пункты и логистические центры украинских войск.

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Кроме того, он отслеживал расположение опорных электроподстанций и фиксировал их состояние после предыдущих российских атак.

Как СБУ разоблачила и задержала агента

По данным СБУ, мужчина попал в поле зрения россиян после того, как оставлял прокремлевские комментарии в чатах компьютерных игр. Сотрудники спецслужбы заблаговременно разоблачили его и задокументировали преступную деятельность.

На завершающем этапе спецоперации фигуранта задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли два смартфона, на которых хранились скриншоты Google Maps с отметками украинских объектов. Также задержанный контактировал с представителем российской спецслужбы.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

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Новини.LIVE сообщали, что СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях, местах базирования украинских военных и логистических объектах. Мужчина обходил областной центр и его окрестности, фиксируя потенциальные цели на электронных картах в смартфоне. Его завербовали через Telegram-каналы во время поиска легкого заработка, теперь ему грозит пожизненное заключение.