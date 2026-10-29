Сотрудники СБУ вместе с задержанным мужчиной. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

29 октября Служба безопасности Украины обнародовала подробности контрразведывательной операции в Хмельницкой области. По данным спецслужбы, мужчина обходил областной центр и его окрестности, делал вид, что разговаривает по телефону, и фиксировал расположение потенциальных целей. Его разоблачили во время доразведки вблизи одного из стратегически важных объектов.

Об этом сообщили в СБУ, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты интересовали ФСБ

По данным СБУ, мужчина собирал информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и местах постоянной дислокации украинских военных. Впоследствии он начал отслеживать логистические хабы и сортировочные терминалы почтовых операторов.

Собранные сведения агент хранил в смартфоне в виде отметок на электронных картах. Во время обыска правоохранители изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с российской спецслужбой.

Как завербовали агента ФСБ

По информации СБУ, задание российской спецслужбы выполнял местный безработный, ранее судимый за хранение наркотиков. В сообщении ведомства отмечается:

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"В поле зрения российской спецслужбы он попал во время поиска «легких» заработков в Telegram-каналах".

Какое наказание грозит задержанному

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Что известно о других делах, связанных с работой на Россию

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ровенской области 14-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. По данным следствия, несовершеннолетняя отравила мужчину смесью алкоголя и наркотического вещества, а затем задушила его во время видеосвязи с куратором. Также она подожгла военный автомобиль. За это ей, как утверждают правоохранители, обещали 1000 долларов.

Также Новини.LIVE писали о сотруднике украинского предприятия по производству беспилотников, которого подозревают в передаче данных представителю России. По версии следствия, он фотографировал производственные цеха, фиксировал технологические процессы и сборку отдельных элементов БПЛА. За переданные материалы мужчина, как утверждают правоохранители, получал деньги.