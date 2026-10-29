Працівники СБУ разом із затриманим чоловіком. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

29 жовтня Служба безпеки України оприлюднила подробиці контррозвідувальної операції на Хмельниччині. За даними спецслужби, чоловік обходив обласний центр та його околиці, вдавав, що розмовляє телефоном, і фіксував розташування потенційних цілей. Його викрили під час дорозвідки поблизу одного зі стратегічно важливих об'єктів.

Про це повідомили в СБУ, передає Новини.LIVE.

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Які об'єкти цікавили ФСБ

За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу та місця постійного базування українських військових. Згодом він почав відстежувати логістичні хаби й сортувальні термінали поштових операторів.

Зібрані відомості агент зберігав у смартфоні у вигляді позначок на електронних картах. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.

Як завербували агента ФСБ

За інформацією СБУ, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, раніше судимий за зберігання наркотиків. У повідомленні відомства зазначили:

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"До уваги російської спецслужби він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у Телеграм-каналах".

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Що відомо про інші справи щодо роботи на Росію

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Рівненщині 14-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, неповнолітня отруїла чоловіка сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а потім задушила його під час відеозв'язку з куратором. Також вона підпалила військовий автомобіль. За це їй, як стверджують правоохоронці, обіцяли 1000 доларів.

Також Новини.LIVE писали про працівника українського підприємства з виробництва безпілотників, якого підозрюють у передачі даних представнику Росії. За версією слідства, він фотографував виробничі цехи, фіксував технологічні процеси та складання окремих елементів БПЛА. За передані матеріали чоловік, як стверджують правоохоронці, отримував гроші.