СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські удари по Хмельниччині
29 жовтня Служба безпеки України оприлюднила подробиці контррозвідувальної операції на Хмельниччині. За даними спецслужби, чоловік обходив обласний центр та його околиці, вдавав, що розмовляє телефоном, і фіксував розташування потенційних цілей. Його викрили під час дорозвідки поблизу одного зі стратегічно важливих об'єктів.
Про це повідомили в СБУ, передає Новини.LIVE.
Які об'єкти цікавили ФСБ
За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу та місця постійного базування українських військових. Згодом він почав відстежувати логістичні хаби й сортувальні термінали поштових операторів.
Зібрані відомості агент зберігав у смартфоні у вигляді позначок на електронних картах. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.
Як завербували агента ФСБ
За інформацією СБУ, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, раніше судимий за зберігання наркотиків. У повідомленні відомства зазначили:
"До уваги російської спецслужби він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у Телеграм-каналах".
Яке покарання загрожує затриманому
Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Операцію проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Що відомо про інші справи щодо роботи на Росію
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Рівненщині 14-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, неповнолітня отруїла чоловіка сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а потім задушила його під час відеозв'язку з куратором. Також вона підпалила військовий автомобіль. За це їй, як стверджують правоохоронці, обіцяли 1000 доларів.
Також Новини.LIVE писали про працівника українського підприємства з виробництва безпілотників, якого підозрюють у передачі даних представнику Росії. За версією слідства, він фотографував виробничі цехи, фіксував технологічні процеси та складання окремих елементів БПЛА. За передані матеріали чоловік, як стверджують правоохоронці, отримував гроші.