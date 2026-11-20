Працівники СБУ затримують чоловіка. Фото ілюстративне: СБУ

НАБУ та САП викрили керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ. Його підозрюють у розголошенні відомостей досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Як посадовець СБУ міг передавати таємницю слідства

За даними слідства, посадовець організував системну передачу інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам. Натомість він отримував дорогі подарунки та послуги. Правоохоронці встановили два епізоди ймовірної протиправної діяльності.

Затримання чоловіка. Фото: НАБУ

Перший епізод стосується кримінального провадження НАБУ і САП щодо заволодіння нафтою та нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта". За версією слідства, під час оперативного супроводу цієї справи посадовець СБУ погодився передавати інформацію про перебіг розслідування та заплановані слідчі дії.

Працівник НАБУ на місці слідчих дій. Фото: НАБУ

Наприкінці 2024 року він домовився про це з довіреною особою одного з бенефіціарів так званої групи "Приват", причетність яких перевіряють у межах провадження. Отримані відомості, як стверджують правоохоронці, допомагали фігурантам обходити обмеження, пов’язані із санкціями, арештом активів та розшуком.

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Неправомірною вигодою за передачу інформації стала оплата проживання посадовця СБУ та його родини в готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Вартість відпочинку становила 160 тисяч гривень. Наприкінці грудня 2024 року там відпочивала його дружина з дітьми.

Другий епізод, за інформацією НАБУ і САП, стосується ймовірної корупційної змови у 2023 році. Тоді посадовець СБУ домовився з директором з буріння АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи "Нафтогаз", про передачу інформації з обмеженим доступом. Йшлося, зокрема, про дані із закритих державних баз, а також відомості, які перебували в розпорядженні операторів і провайдерів телекомунікацій. За надання цієї інформації колишній топменеджер "Укргазвидобування" придбав для посадовця автомобіль BMW X5.

Наразі про підозру повідомили трьом особам. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди протиправної діяльності.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП викрили організовану групу, учасники якої планували підкупити правоохоронців за 1,1 млн євро, щоб сфабрикувати кримінальне переслідування колишнього працівника компаній-постачальників продуктів для Міноборони. За даними слідства, колишня власниця цих компаній хотіла домогтися його затримання та заволодіти 2 млн євро, якими він розпоряджався.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 листопада НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо чотирьох суддів Верховного Суду, яких підозрюють у причетності до отримання хабаря в розмірі 2,7 млн доларів. За версією слідства, кошти через посередника передали адвокату навесні 2023 року, а призначалися вони тодішньому голові Верховного Суду та іншим суддям за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси і кредит".