Сотрудники СБУ задерживают мужчину. Фото иллюстративное: СБУ

НАБУ и САП разоблачили руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ. Его подозревают в разглашении сведений о досудебном расследовании и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Как чиновник СБУ мог передавать тайну следствия

По данным следствия, чиновник организовал систематическую передачу информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам. Взамен он получал дорогие подарки и услуги. Правоохранители установили два эпизода предполагаемой противоправной деятельности.

Задержание мужчины. Фото: НАБУ

Первый эпизод касается уголовного производства НАБУ и САП по делу о завладении нефтью и нефтепродуктами ПАО "Укрнафта". По версии следствия, в ходе оперативного сопровождения этого дела должностное лицо СБУ согласилось передавать информацию о ходе расследования и запланированных следственных действиях.

Сотрудник НАБУ на месте следственных действий. Фото: НАБУ

В конце 2024 года он договорился об этом с доверенным лицом одного из бенефициаров так называемой группы "Приват", причастность которых проверяется в рамках производства. Полученные сведения, как утверждают правоохранители, помогали фигурантам обходить ограничения, связанные с санкциями, арестом активов и розыском.

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Неправомерной выгодой за передачу информации стала оплата проживания должностного лица СБУ и его семьи в отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Стоимость отдыха составила 160 тысяч гривен. В конце декабря 2024 года там отдыхала его жена с детьми.

Второй эпизод, по информации НАБУ и САП, касается предполагаемого коррупционного сговора в 2023 году. Тогда должностное лицо СБУ договорилось с директором по бурению АО "Укргаздобыча", входящего в группу "Нафтогаз", о передаче информации с ограниченным доступом. Речь шла, в частности, о данных из закрытых государственных баз, а также о сведениях, находившихся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций. За предоставление этой информации бывший топ-менеджер "Укргаздобыча" приобрел для чиновника автомобиль BMW X5.

На данный момент о подозрении сообщили трем лицам. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, участники которой планировали подкупить правоохранителей за 1,1 млн евро, чтобы сфабриковать уголовное преследование бывшего сотрудника компаний-поставщиков продуктов для Минобороны. По данным следствия, бывшая владелица этих компаний хотела добиться его задержания и завладеть 2 млн евро, которыми он распоряжался.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 ноября НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении четырёх судей Верховного Суда, которых подозревают в причастности к получению взятки в размере 2,7 млн долларов. По версии следствия, средства через посредника передали адвокату весной 2023 года, а предназначались они тогдашнему председателю Верховного Суда и другим судьям за принятие решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит".