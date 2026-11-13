Заседание Верховного суда Украины. Фото: ВСУ

В пятницу, 13 ноября, НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении четырех судей Верховного Суда по делу о взятке. По версии следствия, деньги предназначались за принятие решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит" в корпоративном споре относительно акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Новини.LIVE.

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НАБУ завершило расследование в отношении судей Верховного Суда

В деле фигурируют трое действующих судей Верховного Суда и один судья в отставке. Речь идет о корпоративном конфликте вокруг 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд признал недействительным договор купли-продажи этого пакета акций. Впоследствии дело рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

Сообщение НАБУ по делу. Фото: скриншот

По версии правоохранителей, весной 2023 года владелец группы через посредника передал адвокату 2,7 миллиона долларов. Следствие считает, что эти средства предназначались тогдашнему председателю Верховного Суда и другим судьям для сохранения контроля над акциями предприятия.

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В июне 2026 года Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

В Париже 13 ноября стало известно об аресте виллы Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов. Французские правоохранители наложили арест на недвижимость 9 ноября по запросу Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября НАБУ и САП передали в суд дело о хищении более 733 млн грн при закупках продуктов для ВСУ. Поставщики завышали цены на самые популярные товары, одновременно занижая стоимость продуктов, которые почти не заказывали.

Также Новини.LIVE писал, что 13 ноября генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн. Должностное лицо является подозреваемым по делу "Карфаген", которое расследуют антикоррупционные органы.