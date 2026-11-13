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Головна Новини дня Чотирьох суддів Верховного Суду підозрюють у хабарництві

Чотирьох суддів Верховного Суду підозрюють у хабарництві

Ua ru
13 листопада 2026 18:01
Хабар у 2,7 млн доларів у Верховному Суді: НАБУ завершило розслідування ВСУ
Засідання Верховного суду України. Фото: ВСУ

У п'ятницю, 13 листопада, НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо чотирьох суддів Верховного Суду у справі про хабар. За версією слідства, гроші призначалися за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси і кредит" у корпоративному спорі щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає Новини.LIVE.

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НАБУ завершило розслідування щодо суддів Верховного Суду

У справі фігурують троє чинних суддів Верховного Суду та один суддя у відставці. Йдеться про корпоративний конфлікт навколо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

У 2022 році апеляційний суд визнав недійсним договір купівлі цього пакета акцій. Згодом справу розглядала Велика Палата Верховного Суду.

Верховный суд Украины
Повідомлення НАБУ по справі. Фото: скриншот

За версією правоохоронців, навесні 2023 року власник групи через посередника передав адвокату 2,7 мільйона доларів. Слідство вважає, що ці кошти призначалися тодішньому голові Верховного Суду та іншим суддям для збереження контролю над акціями підприємства.

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У червні 2026 року Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

В Парижі 13 листопада наклали арешт на маєток Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів. Французькі правоохоронці наклали арешт на нерухомість 9 листопада за запитом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання понад 733 млн грн під час закупівель продуктів для ЗСУ. Постачальники завищували ціни на найпопулярніші товари, водночас занижуючи вартість продуктів, які майже не замовляли.

Також Новини.LIVE писав, що 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Посадовець є підозрюваним у справі "Карфаген", яку розслідують антикорупційні органи.

НАБУ корупція САП Верховний суд розслідування
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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