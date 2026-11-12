Працівники Національного антикорупційного бюро України. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду щодо закупівлі продуктів для Збройних сил України під час повномасштабної війни. За даними слідства, постачальники незаконно отримали понад 733 млн грн, маніпулюючи цінами в продуктовому каталозі.

Про це повідомило 12 листопада НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Як працювала схема на закупівлях Міноборони

За даними слідства, у 2022–2023 роках Міноборони закуповувало продукти для військових комплектами. Для цього використовували каталог із 409 найменувань.

Водночас лише близько 10% асортименту становили найпопулярніші продукти. Це овочі, крупи, м'ясо та вода. Інші товари, зокрема спеції, желатин і ягоди, замовляли рідко або взагалі не купували.

Вартість продуктового комплекту рахували за середньою ціною всіх товарів у каталозі. Постачальники цим користувалися. Вони завищували ціни на продукти, які військові замовляли найчастіше, та занижували на ті, що були маловживаними або сезонними.

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Наприклад, у каталозі враховували черешню та абрикоси, які взимку фактично не замовляли. Це дозволяло штучно збільшувати вартість найбільш затребуваних продуктів, не змінюючи загальної ціни комплекту.

Скільки грошей отримали постачальники

За версією слідства, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії, контрольовані однією власницею, отримали понад 733 млн грн незаконних надприбутків. Це підтвердила комплексна товарознавча та економічна експертиза.

Частину грошей згодом вивели під виглядом виплати дивідендів та поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. За даними НАБУ, власниця могла використати ці кошти для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини придбання цих активів ще з'ясовують.

До схеми, за даними слідства, також причетний посадовець Міноборони. Під час підписання договорів він "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Окрім того, правоохоронці встановили, що після початку розслідування у січні 2023 року та розголосу в медіа постачальники знизили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів.

У НАБУ наголосили: "Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн".

Що відомо про цю справи

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на початку 2023 року розголосу набув скандал із закупівлями продуктів для військових за завищеними цінами. Зокрема, йшлося про яйця по 17 грн за штуку. У квітні 2025 року НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом особам. Серед них — колишній керівник департаменту Міноборони, власниця компаній-постачальниць, директори підприємств та ще одна особа.

Зокрема, у справі фігурує підприємиця Тетяна Глиняна, компанії якої постачали продукти для військових. У квітні 2025 року НАБУ оголосило її в міжнародний розшук, так як вона виїхала за кордон. У липні Вищий антикорупційний суд заочно обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У травні 2025 року народна депутатка Ірина Никорак заявляла, що фігуранти справи вже вийшли з-під варти. А заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Також звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. У травні 2023 року його внесли до реєстру корупціонерів після притягнення до дисциплінарної відповідальності за ненадання документів на запит НАЗК.