Яйця по 17 грн для ЗСУ — підприємницю оголосили у розшук

Постачання продуктів для ЗСУ. Фото: armyinform.com

Підприємницю Тетяну Глиняну, яку підозрюють у привласненні понад 733 мільйонів гривень під час постачання продуктів для ЗСУ, оголошено в міжнародний розшук. Відомо, що вона виїхала за кордон ще у 2023 році, наразі тривають заходи з її розшуку та притягнення до відповідальності.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков у понеділок, 14 квітня.

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Деталі справи

Тетяна Глиняна не з’являлася на допити, попри численні виклики, і, як з’ясувало слідство, ще у 2023 році залишила територію України.

"Триває процедура оголошення в міжнародний розшук", — говориться у повідомленні.

Якщо ці заходи не дадуть результату, НАБУ розпочне спеціальне досудове розслідування.

Що відомо про схему постачання яєць ЗСУ

Глиняній оголосили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було довірене особі або перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах).

Крім того, жінку підозрюють у легалізації доходів, отриманих організованою групою або в особливо великих розмірах (частина 3 статті 209 ККУ). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років і конфіскація майна.

У 2023 році ЗМІ опублікували розслідування щодо закупівель Міністерства оборони, у якому йшлося про завищення цін на продукти для військовослужбовців, зокрема, яйця закуповували по 17 грн за штуку. Після цього скандалу низку посадовців Міноборони звільнили, а деяким було оголошено підозри. Міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії. В результаті скандалу, що стосувався закупівлі харчів та неякісних курток для ЗСУ, Резніков подав у відставку.

Серед осіб, що фігурують у справі, є Тетяна Глиняна, яка виступала засновницею кількох компаній, що належать до так званої "білоцерківської групи" і протягом різного часу постачали продукти харчування для військових. Зокрема, вона була власницею ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт", що здобули тендери на суму 8,16 млрд грн у 2020–2023 роках.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України викрили схему розкрадання державних коштів на закупівлі Міноборони продуктів для військових.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що здійснюється контроль за поставками для української армії. За його словами, дебіторська заборгованість на 1,7 млрд з компанією PHU Lechmar не стосується контракту Міноборони на 23 млрд.