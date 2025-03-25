Демченко спростував маніпуляції щодо дебіторської заборгованості та поставок боєприпасів

Військовий з боєприпасом. Фото: УНІАН

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що здійснюється постійний контроль за процесом поставок у рамках делегування закупівель для української армії. За його словами, дебіторська заборгованість з порушенням строків на суму 1,7 млрд із компанією PHU Lechmar не має відношення до контракту Міністерства оборони України на 23 млрд.

Про це Андрій Демченко сказав в коментарі "Українській правді" у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Боєприпаси для ЗСУ

"Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов’язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки боєприпасів, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн", — зауважив Демченко.

За його словами, тему про 23 млрд грн продовжують використовувати для маніпуляцій. Зокрема, посилаючись на дані від ДПСУ, які були отримані та оприлюднені народним депутатом Ярославом Железняком, спотворюється інформація стосовно поставок.

Коментуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко зазначив, що дебіторська заборгованість за контрактами з постачальником PHU Lechmar Sp.z.o.o. у 2024 році становить 26,5 млрд грн. Це заборгованість між моментом оплати продукції та її фактичною поставкою у визначені терміни.

Речник наголосив, що маніпуляції із твердженнями про причину є некоректними.

За словами Демченка, крім делегування закупівлі на 23 млрд у 2024 році, для ДПСУ також виділяли суми на 5,8 млрд та 31,1 млрд. Загалом це сума у розмірі майже 60 млрд грн. Зважаючи на дебіторську заборгованість у 26,5 млрд грн, воїнам ЗСУ вже передано засоби на гроші, що залишились.

"Щодо дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн. Зазначу, що 23 млрд із них, це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн простроченої дебіторської заборгованості на цей час немає", — зазначив Демченко.

Що передувало

Наприкінці минулого року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) повідомила, що хотіла використати 23 млрд гривень, які віддали ДПСУ, на фінансування вже готових контрактів із закупівлі боєприпасів.

Внаслідок цього АОЗ була змушена звертатися до Міноборони за додатковим фінансуванням.

У ДПСУ пояснили, що мають сертифікат розпорядника коштів другого рівня для закупівлі озброєння та військової техніки і досвід укладання контрактів на постачання боєприпасів.

Там також підкреслили, що компанія PHU Lechmar не має невиконаних контрактів із ДПСУ або затримок.

А вчора Железняк, посилаючись на відповідь ДПСУ, заявив, що компанія, яка повинна була поставити озброєння через Держприкордонслужбу, не виконала свої зобов'язання вчасно.

Нагадаємо, Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у спільних закупівлях SAFE.

Раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо директора одного з товариств, який придбав неякісні шоломи для прикордонників.