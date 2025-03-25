Демченко опроверг манипуляции относительно дебиторской задолженности и поставок боеприпасов

Военный с боеприпасом. Фото: УНИАН

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что осуществляется постоянный контроль за процессом поставок в рамках делегирования закупок для украинской армии. По его словам, дебиторская задолженность с нарушением сроков на сумму 1,7 млрд с компанией PHU Lechmar не имеет отношения к контракту Министерства обороны Украины на 23 млрд.

Об этом Андрей Демченко сказал в комментарии "Украинской правде" во вторник, 25 марта.

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"Непоставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 млрд грн просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать во время выполнения контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также к контрактам на сумму в 23 млрд грн", — отметил Демченко.

По его словам, тему о 23 млрд грн продолжают использовать для манипуляций. В частности, ссылаясь на данные от ГПСУ, которые были получены и обнародованы народным депутатом Ярославом Железняком, искажается информация о поставках.

Комментируя ответ ГПСУ нардепу, Демченко отметил, что дебиторская задолженность по контрактам с поставщиком PHU Lechmar Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 млрд грн. Это задолженность между моментом оплаты продукции и ее фактической поставкой в определенные сроки.

Спикер подчеркнул, что манипуляции с утверждениями о причине являются некорректными.

По словам Демченко, кроме делегирования закупки на 23 млрд в 2024 году, для ГПСУ также выделяли суммы на 5,8 млрд и 31,1 млрд. В целом это сумма в размере почти 60 млрд грн. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 млрд грн, воинам ВСУ уже переданы средства на оставшиеся деньги.

"Относительно дебиторской задолженности в 26,5 млрд грн. Отмечу, что 23 млрд из них, это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 млрд грн просроченной дебиторской задолженности в настоящее время нет", — отметил Демченко.

Что предшествовало

В конце прошлого года Агентство оборонных закупок (АОЗ) сообщило, что хотело использовать 23 млрд гривен, которые отдали ГПСУ, на финансирование уже готовых контрактов по закупке боеприпасов.

Вследствие этого АОЗ была вынуждена обращаться к Минобороны за дополнительным финансированием.

В ГПСУ объяснили, что имеют сертификат распорядителя средств второго уровня для закупки вооружения и военной техники и опыт заключения контрактов на поставку боеприпасов.

Там также подчеркнули, что компания PHU Lechmar не имеет невыполненных контрактов с ГПСУ или задержек.

А вчера Железняк, ссылаясь на ответ ГПСУ, заявил, что компания, которая должна была поставить вооружение через Госпогранслужбу, не выполнила свои обязательства вовремя.

Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит возможность участвовать в совместных закупках SAFE.

Ранее Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении директора одного из предприятий, который приобрел некачественные шлемы для пограничников.