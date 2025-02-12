Закупівля неякісних шоломів для ДПСУ — ДБР закінчило розслідування

Державна прикордонна служба ДПСУ. Фото: RFE/RL

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо директора одного із товариств, який закупив неякісні шоломи для прикордонників на 36 млн грн. Його обвинувачують в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 12 лютого.

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Закупівля неякісних шоломів для прикордонників

У відомстві розповіли, що працівники ДБР завершили розслідування щодо директора товариства, який закупив для ДПСУ неякісні балістичні шоломи на загальну суму 36 млн грн. Раніше було завершене розслідування щодо командира військової частини, який прийняв та оплатив ці шоломи. Зазначається, що обвинувальні акти скерували до суду.

Так, правоохоронці встановили, що після початку повномасштабної війни командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників. Постачальник швидко доставив замовлення в Україну і шоломи відправили на проведення випробувань щодо їх якості. Однак експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.

За словами працівників ДБР, у такому випадку командир був зобов'язаний забракувати усі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він прийняв продукцію на баланс та здійснив за неї оплату.

"ДБР вжило заходів щодо відшкодування збитків. Зокрема, затверджено графік заміни товариством неякісних шоломів на такі, що відповідатимуть вимогам договору та діючим нормативним актам", — йдеться у повідомленні.

Так, директора товариства обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а колишнього командира в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які він за своїми службовими обов’язками повинен був виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему, де запчастини для ЗСУ закупляли за завищеними цінами. Збитки, які завдали державі, становили понад 83 млн гривень.

Водночас у компанії-виробника БпЛА назвали ключову проблему в закупівлях.