Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ГБР закончило расследование насчет некачественных шлемов для ГПСУ arrow

ГБР закончило расследование насчет некачественных шлемов для ГПСУ

12 февраля 2025 10:54
Карина Приходько - Редактор
Закупка некачественных шлемов для ГПСУ — ГБР закончило расследование
Государственная пограничная служба ГПСУ. Фото: RFE/RL
Карина Приходько - Редактор

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении директора одного из обществ, который закупил некачественные шлемы для пограничников на 36 млн грн. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 12 февраля.

Читайте также:

Закупка некачественных шлемов для пограничников

В ведомстве рассказали, что работники ГБР завершили расследование в отношении директора общества, который закупил для ГПСУ некачественные баллистические шлемы на общую сумму 36 млн грн. Ранее было завершено расследование в отношении командира воинской части, который принял и оплатил эти шлемы. Отмечается, что обвинительные акты направили в суд.

Так, правоохранители установили, что после начала полномасштабной войны командир заключил соглашение с частным предприятием на закупку шлемов для пограничников. Поставщик быстро доставил заказ в Украину и шлемы отправили на проведение испытаний по их качеству. Однако экспертиза показала, что шлемы не соответствуют ни одному из необходимых классов защиты.

По словам работников ГБР, в таком случае командир был обязан забраковать все поставленные шлемы и вернуть их поставщику. Вместо этого он принял продукцию на баланс и осуществил за нее оплату.

"ГБР приняло меры по возмещению убытков. В частности, утвержден график замены обществом некачественных шлемов на такие, которые будут отвечать требованиям договора и действующим нормативным актам", — говорится в сообщении.

Так, директора общества обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а бывшего командира в умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые он по своим служебным обязанностям должен был выполнить, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему, где запчасти для ВСУ закупали по завышенным ценам. Убытки, которые нанесли государству, составили более 83 млн гривен.

В то же время в компании-производителе БпЛА назвали ключевую проблему в закупках.

ГБР коррупция закупки война в Украине ГПСУ военное снаряжение
Реклама
Реклама
Реклама