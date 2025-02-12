Закупка некачественных шлемов для ГПСУ — ГБР закончило расследование

Государственная пограничная служба ГПСУ. Фото: RFE/RL

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении директора одного из обществ, который закупил некачественные шлемы для пограничников на 36 млн грн. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 12 февраля.

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Закупка некачественных шлемов для пограничников

В ведомстве рассказали, что работники ГБР завершили расследование в отношении директора общества, который закупил для ГПСУ некачественные баллистические шлемы на общую сумму 36 млн грн. Ранее было завершено расследование в отношении командира воинской части, который принял и оплатил эти шлемы. Отмечается, что обвинительные акты направили в суд.

Так, правоохранители установили, что после начала полномасштабной войны командир заключил соглашение с частным предприятием на закупку шлемов для пограничников. Поставщик быстро доставил заказ в Украину и шлемы отправили на проведение испытаний по их качеству. Однако экспертиза показала, что шлемы не соответствуют ни одному из необходимых классов защиты.

По словам работников ГБР, в таком случае командир был обязан забраковать все поставленные шлемы и вернуть их поставщику. Вместо этого он принял продукцию на баланс и осуществил за нее оплату.

"ГБР приняло меры по возмещению убытков. В частности, утвержден график замены обществом некачественных шлемов на такие, которые будут отвечать требованиям договора и действующим нормативным актам", — говорится в сообщении.

Так, директора общества обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а бывшего командира в умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые он по своим служебным обязанностям должен был выполнить, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему, где запчасти для ВСУ закупали по завышенным ценам. Убытки, которые нанесли государству, составили более 83 млн гривен.

В то же время в компании-производителе БпЛА назвали ключевую проблему в закупках.