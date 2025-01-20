В ЗСУ закупляли запчастини для бронетехніки за завищеними цінами

Працівники ДБР спілкуються з одним із підозрюваних. Фото: ДБР

ДБР викрило оборудку із закупівлею запчастин для бронетехніки. Збитки, які завдали державі, склали понад 83 млн гривень. Фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в понеділок, 20 січня.

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Збитки на закупівлі запчастин для бронетехніки

За сприяння Міністерства оборони ДБР повідомило про підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, а також начальнику відділу цього управління та колишньому директору приватного підприємства. Через закупівлю запчастин за завищеними цінами вони завдали державі збитків на понад 83 млн гривень.

"У 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції", — зазначили в ДБР.

Працівники ДБР повідомляють фігуранту справи про підозру. Фото: ДБР

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про інших постачальників, але не скористались їхніми послугами. Натомість оголосили переможцем "потрібне" підприємство.

"Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень. За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень", — повідомили в ДБР.

Повідомлення підозри одному з фігурантів справи. Фото: ДБР

Начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Ексдиректору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру нардепу, який є співорганізатором оборудки із заволодіння коштами "Укрзалізниці". Це сталося під час закупівлі кабельної продукції.

У Києві посадовець розтратив державні кошти під час закупівлі дорожньої солі за завищеною ціною. Збитки склали близько 900 тисяч гривень.