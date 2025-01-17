Народний депутат Віктор Бондар отримав підозру від САП та НАБУ — у чому звинувачують

Оголошення про підозру. Фото: НАБУ

Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату України, який, за версією слідства, є співорганізатором схеми із заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельної продукції. Ймовірно, йдеться про парламентаря Віктора Бондара.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у п'ятницю, 17 січня.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний народний депутат разом із підприємцем організували схему, за якою продукцію для "Укрзалізниці" постачали за завищеними цінами. Для цього вони вступили в змову з іншою групою, до якої входила посадова особа компанії. Члени цієї групи фактично контролювали діяльність товариства і за певний відсоток від суми закупівель забезпечували перемогу в тендерах підприємствам, пов’язаним із підприємцем.

"У результаті протягом 2021-2022 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції. Таким чином Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

"Загалом у межах розслідування цих фактів про підозру повідомлено вісьмом особам. Ще в одному епізоді, пов’язаному з діяльністю зазначених організованих груп, про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомлено семи особам", — зазначили правоохоронці.

Раніше ми писали, що за підозрою у привласненні понад шести мільйонів гривень затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" і чотирьох його спільників.

Також ми повідомляли, що НАБУ зацікавилось колишнім заступником прокурора Одеської області Олегом Корніловим та його нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах.