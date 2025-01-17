Народный депутат Виктор Бондарь получил подозрение от САП и НАБУ — в чем обвиняют

Объявление о подозрении. Фото: НАБУ

Правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Украины, который, по версии следствия, является соорганизатором схемы по завладению средствами "Укрзализныци" при закупке кабельной продукции. Вероятно, речь идет о парламентарии Викторе Бондаре.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в пятницу, 17 января.

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Детали дела

По данным следствия, подозреваемый народный депутат вместе с предпринимателем организовали схему, по которой продукцию для "Укрзализныци" поставляли по завышенным ценам. Для этого они вступили в сговор с другой группой, в которую входило должностное лицо компании. Члены этой группы фактически контролировали деятельность общества и за определенный процент от суммы закупок обеспечивали победу в тендерах предприятиям, связанным с предпринимателем.

"В результате в течение 2021-2022 гг. в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Во время тендеров при содействии должностных лиц АО "Укрзализныця" эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции. Таким образом Укрзализныця заключила договоры с подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам, выше рыночных", — говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

"Всего по указанным фактам подозрение было объявлено восьми лицам. В рамках другого эпизода, связанного с деятельностью упомянутых организованных групп, о подозрении в хищении 94,8 млн грн на трансформаторах во время войны сообщили семи лицам", — сообщили правоохранители.

Ранее мы писали, что по подозрению в присвоении более шести миллионов гривен задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и четыре его сообщника.

Также мы сообщали, что НАБУ заинтересовалось бывшим заместителем прокурора Одесской области Олегом Корниловым и его недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.