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Запчасти для ВСУ закупали по завышенным ценам — какие убытки

20 января 2025 14:21
Ольга Антоновская - редактор
В ВСУ закупали запчасти для бронетехники по завышенным ценам
Работники ГБР общаются с одним из подозреваемых. Фото: ГБР
Ольга Антоновская - редактор

ГБР разоблачило сделку с закупкой запчастей для бронетехники. Убытки, которые нанесли государству, составили более 83 млн гривен. Фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 20 января.

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При содействии Министерства обороны ГБР сообщило о подозрении начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, а также начальнику отдела этого управления и бывшему директору частного предприятия. Из-за закупки запчастей по завышенным ценам они нанесли государству ущерб на более 83 млн гривен.

"В 2022 году директор частного предприятия подал одному из управлений Командования Сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления и поставки такой продукции", — отметили в ГБР.

ГБР сообщает о подозрении фигуранту дела
Работники ГБР сообщают фигуранту дела о подозрении. Фото: ГБР

Чиновники управления, которые отвечали за закупку, знали о других поставщиках, но не воспользовались их услугами. Вместо этого объявили победителем "нужное" предприятие.

"Из-за этого было подписано два контракта на поставку запчастей по завышенным ценам. Общая сумма контракта составила более 171 млн гривен. По результатам экспертиз установлено, что государству был нанесен ущерб на более 83 млн гривен", — сообщили в ГБР.

ГБР сообщает о подозрении фигуранту дела
Оглашение подозрения одному из фигурантов дела. Фото: ГБР

Начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. Экс-директору частного предприятия сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении нардепу, который является соорганизатором сделки по завладению средствами Укрзализныци. Это произошло во время закупки кабельной продукции.

В Киеве чиновник растратил государственные средства при закупке дорожной соли по завышенной цене. Убытки составили около 900 тысяч гривен.

убытки ГБР ВСУ деньги армия закупки запчасти

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