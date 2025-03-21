Україна приєднується до спільних закупівель ЄС SAFE

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 20 березня, заявила, що Україна зможе брати участь у спільних закупівлях SAFE. Вона наголосила, що це забезпечить безпеку Європи.

Про це вона сказала під час саміту Євроради у Брюсселі.

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Спільні закупівлі SAFE

"Україна та її потужна оборонка зможуть брати участь у спільних закупівлях SAFE. Безпека України — це безпека всієї Європи, тому ми дамо зможу країнам-партнерам долучитися до програми SAFE", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС також дозволить гнучко використовувати кошти Союзу для добровільних інвестицій в оборону. А вчора було ухвалено план ощадно-інвестиційного союзу, який "замикає коло".

"Ми обговорили не лише конкурентність, а оборонні питання в рамках цього союзу", — додала президентка Єврокомісії.

Зазначимо, що угода про спільні закупівлі між Україною та ЄС передбачає взаємну вигоду від ініціатив, які дозволяють Україні брати участь у спільних закупівлях, а українській оборонній промисловості — отримувати підтримку в нарощуванні промислового виробництва та зміцненні зв'язків з європейською оборонною промислово-технологічною базою.

Нагадаємо, кореспондентка Новини.LIVE працювала у Брюсселі та підбила підсумки першого дня саміту.

Стало відомо, що країни Європи розглядають новий пакет допомоги для України вартістю 40 мільярдів євро.