Украина присоединяется к совместным закупкам ЕС SAFE

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 20 марта, заявила, что Украина сможет участвовать в совместных закупках SAFE. Она подчеркнула, что это обеспечит безопасность Европы.

Об этом она сказала во время саммита Евросовета в Брюсселе.

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Совместные закупки SAFE

"Украина и ее мощная оборонка смогут участвовать в совместных закупках SAFE. Безопасность Украины — это безопасность всей Европы, поэтому мы дадим возможность странам-партнерам присоединиться к программе SAFE", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС также позволит гибко использовать средства Союза для добровольных инвестиций в оборону. А вчера был принят план сберегательно-инвестиционного союза, который "замыкает круг".

"Мы обсудили не только конкурентность, а оборонные вопросы в рамках этого союза", — добавила президент Еврокомиссии.

Отметим, что соглашение о совместных закупках между Украиной и ЕС предусматривает взаимную выгоду от инициатив, которые позволяют Украине участвовать в совместных закупках, а украинской оборонной промышленности — получать поддержку в наращивании промышленного производства и укреплении связей с европейской оборонной промышленно-технологической базой.

Напомним, корреспондентка Новини.LIVE работала в Брюсселе и подвела итоги первого дня саммита.

Стало известно, что страны Европы рассматривают новый пакет помощи для Украины стоимостью 40 миллиардов евро.