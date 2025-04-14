Яйца по 17 грн для ВСУ — предпринимательницу объявили в розыск

Поставка продуктов для ВСУ. Фото: armyinform.com

Предпринимательница Татьяна Глиняная, которую подозревают в присвоении более 733 миллионов гривен при поставке продуктов для ВСУ, объявлена в международный розыск. Известно, что она выехала за границу еще в 2023 году, сейчас продолжаются мероприятия по ее розыску и привлечению к ответственности.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков в понедельник, 14 апреля.

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Детали дела

Татьяна Глиняная не появлялась на допросы, несмотря на многочисленные вызовы, и, как выяснило следствие, еще в 2023 году покинула территорию Украины.

"Продолжается процедура объявления в международный розыск", — говорится в сообщении.

Если эти меры не дадут результата, НАБУ начнет специальное досудебное расследование.

Что известно о схеме поставки яиц ВСУ

Глиняной объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было доверено лицу или находилось в его ведении, совершенное в особо крупных размерах).

Кроме того, женщину подозревают в легализации доходов, полученных организованной группой или в особо крупных размерах (часть 3 статьи 209 УКУ). Ей грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

В 2023 году СМИ опубликовали расследование о закупках Министерства обороны, в котором говорилось о завышении цен на продукты для военнослужащих, в частности, яйца закупали по 17 грн за штуку. После этого скандала ряд должностных лиц Минобороны уволили, а некоторым были объявлены подозрения. Министр Алексей Резников анонсировал реформу питания в армии. В результате скандала, который касался закупки продуктов и некачественных курток для ВСУ, Резников подал в отставку.

Среди лиц, фигурирующих в деле, есть Татьяна Глиняная, которая выступала основательницей нескольких компаний, принадлежащих к так называемой "белоцерковской группе" и в течение разного времени поставляли продукты питания для военных. В частности, она была владелицей ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт", которые получили тендеры на сумму 8,16 млрд грн в 2020-2023 годах.

Напомним, что недавно сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украиныразоблачили схему хищения государственных средств на закупки Минобороны продуктов для военных.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что осуществляется контроль за поставками для украинской армии. По его словам, дебиторская задолженность на 1,7 млрд с компанией PHU Lechmar не касается контракта Минобороны на 23 млрд.