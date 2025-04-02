Яйця по 17 — у Міноборони викрили схему розкрадання 733 млн

Термінова новина

Співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України викрили схему розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони продуктів для військових. Зокрема, йдеться про яйця по 17 гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram у середу, 2 квітня.

Читайте також:

Розкрадання грошей на закупівлі Міноборони

Новина доповнюється...