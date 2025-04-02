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Яйця по 17 — у Міноборони викрили схему розкрадання 733 млн

2 квітня 2025 14:54
Аркадій Пастула - Редактор
Яйця по 17 — у Міноборони викрили схему розкрадання 733 млн
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України викрили схему розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони продуктів для військових. Зокрема, йдеться про яйця по 17 гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram у середу, 2 квітня.

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