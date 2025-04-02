Хищение 733 млн на закупках еды для ВСУ — какая была схема

Правоохранители. Фото иллюстративное: НАБУ

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили схему хищения государственных средств на закупке Министерством обороны продуктов для военных. В частности, речь идет о яйцах по 17 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram в среду, 2 апреля.

Читайте также:

Хищение денег на закупках Минобороны

Подозрение объявлено экс-руководителю Департамента Министерства обороны Украины, владелице и директорам компаний-поставщиков и физическому лицу, которые причастны к закупкам. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой;

покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере.

Выяснено, что в 2022-2023 годах Министерство обороны Украины обеспечивало военнослужащих питанием путем закупки услуг по его организации у предприятий. Они предусматривали приобретение набора продуктов в соответствии с каталогом, который включал 409 наименований.

"То есть Минобороны закупало не отдельные продукты из 409, которые есть в каталоге, а все 409, стоимость которых формировала цену комплекта. Это позволяло злоумышленникам разворовывать бюджетные средства путем определения завышенных цен на наиболее востребованные продукты и занижения на менее востребованные, при этом стоимость комплекта выглядела как реальная рыночная", — говорится в сообщении.

Например, половина стоимости общей поставки по договору, что составляет около 1,2 млрд грн, пришлось лишь на 40 видов продуктов из 409, при этом цены на них были завышены. Кроме того, 27 видов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.

Правоохранители установили, что также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью.

"Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно им составляла всего 8 грн/кг, клубники — 10 грн/кг, смородины черной —10 грн/кг и тому подобное. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами, указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", — говорится в сообщении.

В то же время чиновник МО при подписании якобы не замечал ценовые манипуляции.

В результате схемы в течение августа — декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн государственных средств.

Часть этих средств была выплачена в качестве дивидендов и использована для оказания финансовой помощи связанным компаниям. Следствие считает, что за эти деньги владелица могла приобрести отели в Хорватии и другую недвижимость за рубежом.

"После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки уменьшили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн", — отметили в САП.

Также впоследствии порядок закупки изменился и введены некоторые пилотные проекты.

В САП добавили, что следствие продолжается.

Пост САП. Фото: скриншот

Пост САП. Фото: скриншот

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко провел совещание с представителями БЭБ по результатам закупок в Киеве, где обнаружили нарушения.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что осуществляется контроль за поставками для украинской армии. По его словам, дебиторская задолженность на 1,7 млрд с компанией PHU Lechmar не касается контракта Минобороны на 23 млрд.