Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили обвинительное заключение в Высший антикоррупционный суд по делу о закупке продуктов для Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны. По данным следствия, поставщики незаконно получили более 733 млн грн, манипулируя ценами в продуктовом каталоге.

Об этом 12 ноября сообщило НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема при закупках Минобороны

По данным следствия, в 2022–2023 годах Минобороны закупало продукты для военных комплектами. Для этого использовался каталог из 409 наименований.

При этом лишь около 10% ассортимента составляли самые популярные продукты. Это овощи, крупы, мясо и вода. Остальные товары, в частности специи, желатин и ягоды, заказывали редко или вообще не покупали.

Стоимость продуктового набора рассчитывалась по средней цене всех товаров в каталоге. Поставщики этим пользовались. Они завышали цены на продукты, которые военные заказывали чаще всего, и занижали цены на те, которые были маловостребованными или сезонными.

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Например, в каталоге учитывались черешня и абрикосы, которые зимой фактически не заказывали. Это позволяло искусственно завышать стоимость наиболее востребованных продуктов, не изменяя общей цены набора.

Сколько денег получили поставщики

По версии следствия, в течение августа–декабря 2022 года две компании, контролируемые одной владелицей, получили более 733 млн грн незаконной сверхприбыли. Это подтвердила комплексная товароведческая и экономическая экспертиза.

Часть денег впоследствии вывели под видом выплаты дивидендов и возвратной финансовой помощи связанным компаниям. По данным НАБУ, владелица могла использовать эти средства для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости. Обстоятельства приобретения этих активов еще выясняются.

К схеме, по данным следствия, также причастен чиновник Минобороны. Во время подписания договоров он "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

Кроме того, правоохранители установили, что после начала расследования в январе 2023 года и огласки в СМИ поставщики снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов.

В НАБУ подчеркнули: "Благодаря этому удалось уберечь от хищения из бюджета 788 млн грн".

Что известно об этом деле

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в начале 2023 года широкую огласку получил скандал с закупками продуктов для военных по завышенным ценам. В частности, речь шла о яйцах по 17 грн за штуку. В апреле 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам. Среди них — бывший руководитель департамента Минобороны, владелица компаний-поставщиков, директора предприятий и ещё одно лицо.

В частности, в деле фигурирует предпринимательница Татьяна Глиняна, компании которой поставляли продукты для военных. В апреле 2025 года НАБУ объявило её в международный розыск, так как она выехала за границу. В июле Высший антикоррупционный суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В мае 2025 года народный депутат Ирина Никорак заявляла, что фигуранты дела уже вышли из-под стражи. А заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Также был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. В мае 2023 года его внесли в реестр коррупционеров после привлечения к дисциплинарной ответственности за непредставление документов по запросу НАЗК.