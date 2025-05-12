Обвиняемые по делу яиц для ВСУ по 17 грн сейчас на свободе

Фигуранты дела о яйцах по 17 грн вышли из-за решетки, — нардеп
В начале 2023 года вспыхнул скандал по закупкам яиц для ВСУ по цене 17 гривен за штуку. Однако пока обвиняемые по делу вышли из-за решетки.
Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE.
Яйца по 17 грн для ВСУ
"Обвиняемые по делу о продаже яиц для ВСУ вышли из-под стражи, никто на эту новость даже не обратил внимание", — сказала Никорак.
По ее словам, это произошло буквально два месяца назад.
Детали дела
В январе 2023 года журналисты обнародовали информацию, что Минобороны закупало продукты для военных по завышенным ценам. В частности, речь шла о яйцах по 17 гривен за штуку, в то время как рыночная цена составляла около 7 гривен.
ГБР и СБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, в которую входили представители предприятий-поставщиков и военные, ответственные за обеспечение одной из воинских частей. Они фальсифицировали документы, указывая, что продукты были поставлены, но это было не так.
Участникам схемы сообщили о подозрениях в растрате имущества, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
После огласки заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который был ответственен за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Также был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий, его впоследствии внесли в реестр коррупционеров.
Напомним, ГБР разоблачило проректора академии Госпогранслужбы на злоупотреблении служебным положением.
А экс-заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов вышел под залог 18 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!