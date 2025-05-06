Андрій Смирнов вийшов під заставу в 18 мільйонів гривень

Андрій Смирнов. Фото: ОП

Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у вівторок, 6 травня, вийшов під заставу. За нього внесли 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах та речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

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За Смирнова внесли заставу

Чемерис повідомила, що за підозрюваного Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн гривень.

У правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про колишнього заступника керівника ОП.

Нагадаємо, 5 травня ВАКС змінив запобіжний захід Смирнову. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Відомо, що Смирнова звинувачують в легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.