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Ексзаступник керівника ОП Андрій Смирнов вийшов під заставу

6 травня 2025 18:33
Аркадій Пастула - Редактор
Андрій Смирнов вийшов під заставу в 18 мільйонів гривень
Андрій Смирнов. Фото: ОП
Аркадій Пастула - Редактор

Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у вівторок, 6 травня, вийшов під заставу. За нього внесли 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах та речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

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За Смирнова внесли заставу

Чемерис повідомила, що за підозрюваного Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн гривень.

У правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про колишнього заступника керівника ОП.

Нагадаємо, 5 травня ВАКС змінив запобіжний захід Смирнову. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Відомо, що Смирнова звинувачують в легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

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