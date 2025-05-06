Андрей Смирнов вышел под залог в 18 миллионов гривен

Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов вышел под залог
Бывший заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во вторник, 6 мая, вышел под залог. За него внесли 18 миллионов гривен.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.
За Смирнова внесли залог
Чемерис сообщила, что за подозреваемого Смирнова внесли залог в размере 18 млн гривен.
В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о бывшем заместителе руководителя ОП.
Напомним, 5 мая ВАКС изменил меру пресечения Смирнову. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.
Известно, что Смирнова обвиняют в легализации незаконно полученных средств и получении взятки в особо крупном размере.
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