Андрей Смирнов вышел под залог в 18 миллионов гривен

Андрей Смирнов. Фото: ОП

Бывший заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во вторник, 6 мая, вышел под залог. За него внесли 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

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За Смирнова внесли залог

Чемерис сообщила, что за подозреваемого Смирнова внесли залог в размере 18 млн гривен.

В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о бывшем заместителе руководителя ОП.

Напомним, 5 мая ВАКС изменил меру пресечения Смирнову. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Известно, что Смирнова обвиняют в легализации незаконно полученных средств и получении взятки в особо крупном размере.