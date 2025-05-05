Ексзаступнику керівника ОП Смирнову змінили запобіжний захід

Андрій Смирнов. Фото: hromadske

Вищій антикорупційний суд у понеділок, 5 травня, змінив запобіжний захід для колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова. Його відправили під варту з можливістю внесення 18 млн грн застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Суд відправив Смирнова під варту до 22 травня.

Прокурори просили ВАКС взяти ексзаступника керівника ОП під варту із можливістю внесення понад 20 мільйонів гривень застави. Водночас захист наполягав, що слідство не надало підтверджень відмивання коштів.

"Також не наведені ризики, які є підстави саме для такого запобіжного заходу. Дане клопотання не є обґрунтованим. Пів року триває розслідування, і жодних нових доказів у справі немає", — казав адвокат Смирнова у суді.

Обвинувачений заявив, що "доведе свою невинуватість".

Нагадаємо, Смирнова звинувачують в легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Підозру оголосили йому 16 квітня.

Крім того, Шевченківський суд Києва заарештував двох фігурантів справи щодо постачання 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ.