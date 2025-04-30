Неякісні міни для ЗСУ — суд взяв під варту двох підозрюваних

Підозрюваний у справі. Фото: Центр протидії корупції

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тисяч несправних мін для ЗСУ. Йдеться про, зокрема, екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції у Telegram у середу, 30 квітня.

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Так, суд задовольнив клопотання слідчого СБУ та взяв під варту екскерівника військового представництва Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська без можливості внесення застави.

Також серед підозрюваних у справі гендиректор оборонного заводу Леонід Шиман та його перший заступник Олексій Кириченко. Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Що відомо про справу

У 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ — вони мали поставити гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 мільярдів гривень.

Однак було встановлено, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для відповідних зарядів — це призвело до нестабільної роботи мін. Також дефекти мали капсули-запалювачі, що спричиняло осічки.

Попри наявність проблем виробництво не було зупинено, оскільки учасники хотіли отримати прибуток із держзамовлення. А посадовці військового представництва не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані у звітність.

Внаслідок дій всіх учасників схеми ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Скриншот допису ЦПК

Скриншот допису ЦПК

Нагадаємо, у січні начальник Тилу Командування Сил логістики ЗСУ Сергій Булавко повідомив про розслідування щодо контракту на постачання протитанкових мін.

А керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов заявляв, що гроші за браковані міни мають бути повернені до бюджету.