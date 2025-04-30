Некачественные мины для ВСУ - суд взял под стражу двух подозреваемых

Подозреваемый по делу. Фото: Центр противодействия коррупции

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в деле 120 тысяч неисправных мин для ВСУ. Речь идет, в частности, об экс-руководителе одного из военных представительств Минобороны Михаиле Шкуренко.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в Telegram в среду, 30 апреля.

Реклама

Читайте также:

Дело о некачественных минах

Так, суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ и взял под стражу экс-руководителя военного представительства Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько без возможности внесения залога.

Также среди подозреваемых по делу гендиректор оборонного завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко. Сейчас решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Что известно о деле

В 2024 году руководство оборонного завода на Днепропетровщине заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для ВСУ — они должны были поставить оптовые партии 120-мм минометных выстрелов на более чем 11 миллиардов гривен.

Однако было установлено, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для соответствующих зарядов — это привело к нестабильной работе мин. Также дефекты имели капсулы-воспламенители, что вызывало осечки.

Несмотря на наличие проблем производство не было остановлено, поскольку участники хотели получить прибыль с госзаказа. А должностные лица военного представительства не осуществили надлежащего контроля качества и внесли ложные данные в отчетность.

В результате действий всех участников схемы ВСУ получили более 120 тысяч непригодных выстрелов, которые были отозваны с фронта, что нанесло значительный ущерб боеспособности Сил обороны.

Скриншот поста ЦПК

Скриншот поста ЦПК

Напомним, в январе начальник Тыла Командования Сил логистики ВСУ Сергей Булавко сообщил о расследовании по контракту на поставку противотанковых мин.

А руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов заявлял, что деньги за бракованные мины должны быть возвращены в бюджет.