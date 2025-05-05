Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову изменили меру пресечения

Андрей Смирнов. Фото: hromadske

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 5 мая, изменил меру пресечения для бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова. Его отправили под стражу с возможностью внесения 18 млн грн залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Суд отправил Смирнова под стражу до 22 мая.

Прокуроры просили ВАКС взять экс-заместителя руководителя ОП под стражу с возможностью внесения более 20 миллионов гривен залога. В то же время защита настаивала, что следствие не предоставило подтверждений отмывания средств.

"Также не приведены риски, которые являются основания именно для такой меры пресечения. Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", — говорил адвокат Смирнова в суде.

Обвиняемый заявил, что "докажет свою невиновность".

Напомним, Смирнова обвиняют в легализации незаконно полученных средств и получении взятки в особо крупном размере. Подозрение объявили ему 16 апреля.

Кроме того, Шевченковский суд Киева арестовал двух фигурантов дела о поставках 120 тысяч бракованных мин для ВСУ.