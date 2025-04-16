Ексзаступнику голови ОП оголосили підозру — був учасником корупційних схем

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Ексзаступника керівника Офісу президента, який працював у 2019-2024 роках, звинувачують в легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро у середу, 16 квітня.

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Справа ексзаступника голови ОПУ

В НАБУ повідомили, що ексзаступник голови ОП вже притягується до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн. Однак з'явилися нові деталі.

"Посадовець легалізував незаконні кошти через будівництво приватних будинків у рекреаційній зоні Одещини загальною площею понад 300 кв.м, вартістю близько 6,5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він отримав хабар у розмірі 100 тисяч доларів від власника будівельної компанії для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері — забезпечити перемогу його компанії.

"Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення", — додали у відомстві.

В результаті і колишньому заступнику керівника Офісу Президента, і власнику будівельної компанії повідомлено про підозру.

В НАБУ не розкрили особи топпосадовця, але джерела повідомляють, що йдеться про Андрія Смирнова.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили в Міноборони схему розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів.

Крім того, в НАБУ назвали збитки через корупцію в оборонці у 2024 році. Суми вимірюються в мільярдах.