У НАБУ назвали суму збитків в оборонному секторі, які виявили у 2024 році

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: пресслужба НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура активно працюють над виявленням та розслідуванням корупційних схем в оборонній галузі. Так, за результатами 2024 року було виявлено завданих збитків на 15,3 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у середу, 19 лютого.

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Інфографіка НАБУ

Корупція в оборонному секторі

"Під час війни прозорість у використанні коштів оборонного сектора є критично важливою для безпеки країни", — йдеться у повідомленні.

Там навели статистику розслідувань у сфері оборони за 2024 рік:

76 проваджень перебувають у роботі;

15,3 мільярда гривень — орієнтовна сума збитків;

сім справ стосовно 15 осіб скеровано до суду.

У НАБУ наголосили, що корупція в оборонці — це злочин проти армії, що ставить під загрозу існування держави під час війни.

"Розслідування НАБУ і САП спрямовані на те, щоб кошти, виділені на захист країни, витрачалися за призначенням, а винні у їх розкраданні несли відповідальність", — додали в бюро.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, НАБУ та САП у 2024 році наклали арешт на 6,8 мільярда гривень активів у справах щодо корупції.

Також у справах відомств минулого року було ухвалено 60 обвинувальних вироків, а серед засуджених депутати, судді, керівники держпідприємств та топпосадовці.