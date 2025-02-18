В Україні наклали арешт на активи корупціонерів на 6,8 млрд грн

Співробітник НАБУ. Ілюстративне фото: Укрінформ

У 2024 році Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у 2024 році наклали арешт 6,8 мільярдів гривень активів. Йдеться про справи корупціонерів, які перебувають на етапі судового розгляду.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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Арешт активів корупціонерів

У НАБУ нагадали, що за клопотанням бюро та САП на активи корупціонерів може накладатися арешт з метою їх подальшої конфіскації. Це необхідно у разі доведення незаконності набуття цих активів та для відшкодування збитків внаслідок протиправних дій.

Таким чином у 2024 році загальна вартість активів, арештованих у справах, які перебувають на етапі судового розгляду, становить 6,8 мільярда гривень. Серед них: грошові кошти, криптовалюта, житлова та нежитлова нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, сільгосптехніка, а також корпоративні права.

Крім того, НАБУ та САП вдалося домогтися арешту низки закордонних активів, зокрема елітних автівок, нерухомості та коштовностей. Йдеться про майно підозрюваних у справі злочинної організації в Фонді державного майна.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, минулого року у справах НАБУ і САП було ухвалено 60 обвинувальних вироків, а серед засуджених були: депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці держорганів.

Також нещодавно ДБР завершило розслідування щодо директора одного із товариств, який закупив неякісні шоломи для бійців ДПСУ на 36 мільйона гривень.