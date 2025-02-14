За справами НАБУ і САП у 2024 році ухвалено 60 обвинувальних вироків

Молоток судді. Фото: LexInform

За 2024 рік у справах НАБУ і САП було ухвалено 60 обвинувальних вироків. Серед засуджених за цей період — депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram.

Читайте також:

Обвинувальні вироки проти посадовців та суддів у 2024 році

Серед 60 обвинувальних вироків НАБУ виділили низку найгучніших справ та термінів, які отримали їх фігуранти. Зокрема:

15 років та 12 років — колишній народний депутат, організатор "газової схеми", та його фінансова директорка, дії яких завдали державі збитків на суму близько 3 мільярдів гривень;

— колишній народний депутат, організатор "газової схеми", та його фінансова директорка, дії яких завдали державі збитків на суму близько 3 мільярдів гривень; 11,5 років — колишній начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумщини, який за допомогою підроблених фінансово-платіжних документів заволодів 3,5 мільйона гривень військової частини;

— колишній начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумщини, який за допомогою підроблених фінансово-платіжних документів заволодів 3,5 мільйона гривень військової частини; 10 років — колишній заступник керівника департаменту ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація", який заподіяв державному підприємству збитків на понад 60 мільйонів доларів США.

— колишній заступник керівника департаменту ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація", який заподіяв державному підприємству збитків на понад 60 мільйонів доларів США. 10 років — співробітник кібербезпеки Служби безпеки України, який одержав 60 тисяч доларів США неправомірної вигоди за владнання проблеми "з органами";

— співробітник кібербезпеки Служби безпеки України, який одержав 60 тисяч доларів США неправомірної вигоди за владнання проблеми "з органами"; 10 років та 9 років — колишні посадовці районної податкової інспекції у місті Києві та адвокат, які вимагали 36 тисяч доларів США у підприємця за повернення вилучених під час обшуку активів та отримали частину неправомірної вигоди;

— колишні посадовці районної податкової інспекції у місті Києві та адвокат, які вимагали 36 тисяч доларів США у підприємця за повернення вилучених під час обшуку активів та отримали частину неправомірної вигоди; 10 років та 9 років — депутат та голова однієї з міських рад Одеської області, які одержали 50 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності в оренду;

— депутат та голова однієї з міських рад Одеської області, які одержали 50 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності в оренду; 9 років — колишній слідчий Служби безпеки України в Одеській області, який вимагав та отримав 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця;

— колишній слідчий Служби безпеки України в Одеській області, який вимагав та отримав 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця; 8 років — народний депутат-утікач, якого визнали винним у наданні високопосадовцю Державного агентства відновлення неправомірної вигоди у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США;

— народний депутат-утікач, якого визнали винним у наданні високопосадовцю Державного агентства відновлення неправомірної вигоди у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США; від 7 до 8 років — шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, зокрема колишній президент та віцепрезидентка академії, двоє колишніх посадовців Головного управління Держземагентства у Київській області та співробітник Служби безпеки України, які заволоділи землями НААН;

— шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, зокрема колишній президент та віцепрезидентка академії, двоє колишніх посадовців Головного управління Держземагентства у Київській області та співробітник Служби безпеки України, які заволоділи землями НААН; від 7 до 8 років — шість осіб, причетних до розтрати майже 3,5 мільйона гривень державного підприємства "Укрінмаш" (структурний підрозділ державного концерну "Укроборонпром").

— шість осіб, причетних до розтрати майже 3,5 мільйона гривень державного підприємства "Укрінмаш" (структурний підрозділ державного концерну "Укроборонпром"). 7,5 років та 6 років — суддя одного з районних судів міста Маріуполя та його помічниця, які отримали неправомірну вигоду від громадянина за закриття справи.

Нагадаємо, вчора у НАБУ повідомили, що українець намагався дати хабар керівнику одного з Центральних органів виконавчої влади, внаслідок чого правоохоронці скерували справу до суду.

Також ми писали, що днями директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що будь-які особи, які причетні до справи щодо земельної корупції у Київській міській раді, будуть покарані.