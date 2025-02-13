Українця судитимуть за спробу підкупу керівника ЦОВВ

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

Українець намагався дати хабар керівнику одного з Центральних органів виконавчої влади. Внаслідок цього правоохоронці скерували справу до суду.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у Telegram у четвер, 13 лютого.

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"НАБУ і САП скерували до суду справу щодо намагання надати хабар керівнику одного з Центральних органів виконавчої влади", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що українець запропонував керівнику ЦООВ 10 тисяч доларів за допомогу в оформленні дозвільної документації для іноземного заводу.

Під час спроби передачі хабаря НАБУ та САП спільно з СБУ затримали особу на місці злочину та повідомили про підозру.

У жовтні минулого року слідство у справі завершили.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові суд визнав винним прикордонника, який намагався підкупити лікаря. Він пропонував хабар за підтвердження своєї обмеженої придатності.

Також у Київській області правоохоронці викрили депутата селищної ради на вимаганні хабаря у розмірі однієї тисячі доларів.