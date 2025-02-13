Украинца будут судить за попытку подкупа руководителя ЦОИВ

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

Украинец пытался дать взятку руководителю одного из Центральных органов исполнительной власти. В результате правоохранители направили дело в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Попытка подкупить руководителя ЦОИВ

"НАБУ и САП направили в суд дело о попытке дать взятку руководителю одного из Центральных органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Известно, что украинец предложил руководителю ЦООВ 10 тысяч долларов за помощь в оформлении разрешительной документации для иностранного завода.

При попытке передачи взятки НАБУ и САП совместно с СБУ задержали человека на месте преступления и сообщили о подозрении.

В октябре прошлого года следствие по делу завершили.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львове суд признал виновным пограничника, который пытался подкупить врача. Он предлагал взятку за подтверждение своей ограниченной пригодности.

Также в Киевской области правоохранители разоблачили депутата поселкового совета на вымогательстве взятки в размере одной тысячи долларов.