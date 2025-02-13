Украинца будут судить за попытку подкупа руководителя ЦОИВ

Попытка дать взятку руководителю ЦООВ — НАБУ направило дело в суд
Украинец пытался дать взятку руководителю одного из Центральных органов исполнительной власти. В результате правоохранители направили дело в суд.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Telegram в четверг, 13 февраля.
Попытка подкупить руководителя ЦОИВ
"НАБУ и САП направили в суд дело о попытке дать взятку руководителю одного из Центральных органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.
Известно, что украинец предложил руководителю ЦООВ 10 тысяч долларов за помощь в оформлении разрешительной документации для иностранного завода.
При попытке передачи взятки НАБУ и САП совместно с СБУ задержали человека на месте преступления и сообщили о подозрении.
В октябре прошлого года следствие по делу завершили.
Напомним, во Львове суд признал виновным пограничника, который пытался подкупить врача. Он предлагал взятку за подтверждение своей ограниченной пригодности.
Также в Киевской области правоохранители разоблачили депутата поселкового совета на вымогательстве взятки в размере одной тысячи долларов.
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