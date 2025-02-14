По делам НАБУ и САП в 2024 году принято 60 обвинительных приговоров

Молоток судьи. Фото: LexInform

За 2024 год по делам НАБУ и САП было принято 60 обвинительных приговоров. Среди осужденных за этот период —- депутаты, судьи, руководители государственных предприятий и топ-чиновники государственных органов.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram.

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Среди 60 обвинительных приговоров НАБУ выделили ряд самых громких дел и сроков, которые получили их фигуранты. В частности:

15 лет и 12 лет — бывший народный депутат, организатор "газовой схемы", и его финансовый директор, действия которых нанесли государству ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен;

— бывший народный депутат, организатор "газовой схемы", и его финансовый директор, действия которых нанесли государству ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен; 11,5 лет — бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумщины, который с помощью поддельных финансово-платежных документов завладел 3,5 миллиона гривен воинской части;

— бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумщины, который с помощью поддельных финансово-платежных документов завладел 3,5 миллиона гривен воинской части; 10 лет — бывший заместитель руководителя департамента ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация", который причинил государственному предприятию ущерб на более 60 миллионов долларов США.

— бывший заместитель руководителя департамента ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация", который причинил государственному предприятию ущерб на более 60 миллионов долларов США. 10 лет — сотрудник кибербезопасности Службы безопасности Украины, который получил 60 тысяч долларов США неправомерной выгоды за решение проблемы "с органами";

— сотрудник кибербезопасности Службы безопасности Украины, который получил 60 тысяч долларов США неправомерной выгоды за решение проблемы "с органами"; 10 лет и 9 лет — бывшие должностные лица районной налоговой инспекции в городе Киеве и адвокат, которые требовали 36 тысяч долларов США у предпринимателя за возвращение изъятых при обыске активов и получили часть неправомерной выгоды;

— бывшие должностные лица районной налоговой инспекции в городе Киеве и адвокат, которые требовали 36 тысяч долларов США у предпринимателя за возвращение изъятых при обыске активов и получили часть неправомерной выгоды; 10 лет и 9 лет — депутат и председатель одного из городских советов Одесской области, которые получили 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности в аренду;

— депутат и председатель одного из городских советов Одесской области, которые получили 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности в аренду; 9 лет — бывший следователь Службы безопасности Украины в Одесской области, который требовал и получил 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранца;

— бывший следователь Службы безопасности Украины в Одесской области, который требовал и получил 80 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранца; 8 лет — народный депутат-беглец, которого признали виновным в предоставлении чиновнику Государственного агентства восстановления неправомерной выгоды в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов США;

— народный депутат-беглец, которого признали виновным в предоставлении чиновнику Государственного агентства восстановления неправомерной выгоды в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов США; от 7 до 8 лет — шесть должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, в частности бывший президент и вице-президент академии, двое бывших должностных лиц Главного управления Госземагентства в Киевской области и сотрудник Службы безопасности Украины, которые завладели землями НААН;

— шесть должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, в частности бывший президент и вице-президент академии, двое бывших должностных лиц Главного управления Госземагентства в Киевской области и сотрудник Службы безопасности Украины, которые завладели землями НААН; от 7 до 8 лет — шесть человек, причастных к растрате почти 3,5 миллиона гривен государственного предприятия "Укринмаш" (структурное подразделение государственного концерна "Укроборонпром").

— шесть человек, причастных к растрате почти 3,5 миллиона гривен государственного предприятия "Укринмаш" (структурное подразделение государственного концерна "Укроборонпром"). 7,5 лет и 6 лет — судья одного из районных судов города Мариуполя и его помощница, которые получили неправомерную выгоду от гражданина за закрытие дела.

Напомним, вчера в НАБУ сообщили, что украинец пытался дать взятку руководителю одного из Центральных органов исполнительной власти, в результате чего правоохранители направили дело в суд.

Также мы писали, что на днях директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что любые лица, причастные к делу о земельной коррупции в Киевском городском совете, будут наказаны.