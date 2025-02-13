Володимир Зеленський анонсував оприлюднення даних, які всіх шокують

Володимир Зеленський. Фото: Апостроф

Президент України Володимир Зеленський анонсував шокуючі дані, які скоро будуть розкриті. Втім, зараз щось оприлюднювати ще зарано.

Про це Зеленський повідомив в коментарі "Ми-Україна" у четвер, 13 лютого.

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Президент Зеленський зазначив, що наразі не може розкривати деякі деталі. При цьому він заявив, що коли ці дані будуть оприлюднені, "люди будуть в шоці".

"Як люди під час війни використовують фонди начебто на підтримку військових, а миють гроші і передають учасникам своєї партії. Тобто я, чесно, я шокований", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що запровадження санкцій є його повноваженнями, проте після цього мають почати діяти правоохоронні органи та суди.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прокоментував санкції Ради національної безпеки та оборони проти Петра Порошенка. Він заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Крім того, ми писали, що нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів.