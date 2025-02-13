Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський анонсував оприлюднення даних, які всіх шокують arrow

Зеленський анонсував оприлюднення даних, які всіх шокують

13 лютого 2025 16:22
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський анонсував оприлюднення даних, які всіх шокують
Володимир Зеленський. Фото: Апостроф
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський анонсував шокуючі дані, які скоро будуть розкриті. Втім, зараз щось оприлюднювати ще зарано.

Про це Зеленський повідомив в коментарі "Ми-Україна" у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Зеленський анонсував оприлюднення секретних даних

Президент Зеленський зазначив, що наразі не може розкривати деякі деталі. При цьому він заявив, що коли ці дані будуть оприлюднені, "люди будуть в шоці".

"Як люди під час війни використовують фонди начебто на підтримку військових, а миють гроші і передають учасникам своєї партії. Тобто я, чесно, я шокований", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що запровадження санкцій є його повноваженнями, проте після цього мають почати діяти правоохоронні органи та суди.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прокоментував санкції Ради національної безпеки та оборони проти Петра Порошенка. Він заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Крім того, ми писали, що нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів.

Володимир Зеленський санкції корупція Україна війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама