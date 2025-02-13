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Зеленский анонсировал обнародование данных, которые всех шокируют

13 февраля 2025 16:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский анонсировал обнародование данных, которые всех шокируют
Владимир Зеленский. Фото: Апостроф
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал шокирующие данные, которые скоро будут раскрыты. Впрочем, сейчас что-то обнародовать еще рано.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии "Ми-Україна" в четверг, 13 февраля.

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Президент Зеленский отметил, что пока не может раскрывать некоторые детали. При этом он заявил, что когда эти данные будут обнародованы, "люди будут в шоке".

"Как люди во время войны используют фонды вроде бы на поддержку военных, а моют деньги и передают участникам своей партии. То есть я, честно, я шокирован", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что введение санкций является его полномочиями, однако после этого должны начать действовать правоохранительные органы и суды.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны против Петра Порошенко. Он заявил, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в Украину, чтобы передать армии.

Кроме того, мы писали, что недавно в СМИ появилась информация от информированных источников, СНБО планирует ввести санкции против пяти украинских олигархов.

Владимир Зеленский санкции коррупция Украина война в Украине
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