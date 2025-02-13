Владимир Зеленский анонсировал обнародование данных, которые всех шокируют

Зеленский анонсировал обнародование данных, которые всех шокируют
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал шокирующие данные, которые скоро будут раскрыты. Впрочем, сейчас что-то обнародовать еще рано.
Об этом Зеленский сообщил в комментарии "Ми-Україна" в четверг, 13 февраля.
Зеленский анонсировал обнародование секретных данных
Президент Зеленский отметил, что пока не может раскрывать некоторые детали. При этом он заявил, что когда эти данные будут обнародованы, "люди будут в шоке".
"Как люди во время войны используют фонды вроде бы на поддержку военных, а моют деньги и передают участникам своей партии. То есть я, честно, я шокирован", — заявил Владимир Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что введение санкций является его полномочиями, однако после этого должны начать действовать правоохранительные органы и суды.
Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны против Петра Порошенко. Он заявил, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в Украину, чтобы передать армии.
Кроме того, мы писали, что недавно в СМИ появилась информация от информированных источников, СНБО планирует ввести санкции против пяти украинских олигархов.
Читайте Новини.LIVE!