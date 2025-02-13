Президент Володимир Зеленський відреагував на санкції проти Петра Порошенка

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції Ради національної безпеки та оборони проти Петра Порошенка. Він заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 13 лютого.

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"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди", — зазначив президент.

Глава держави також наголосив, що не має наміру нікого ні в чому звинувачувати. Він нагадав, що для цього в Україні існують суди.

Нагадаємо, що 12 лютого РНБО запровадила санкції проти Порошенка, бізнесменів Коломойського, Жеваго та Боголюбова, а також проти Медведчука.

Крім того, ми писали, що нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів.