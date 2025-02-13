Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка arrow

Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка

13 лютого 2025 15:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Володимир Зеленський відреагував на санкції проти Петра Порошенка
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції Ради національної безпеки та оборони проти Петра Порошенка. Він заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Зеленський про санкції проти Порошенка

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди", — зазначив президент.

Глава держави також наголосив, що не має наміру нікого ні в чому звинувачувати. Він нагадав, що для цього в Україні існують суди.

Нагадаємо, що 12 лютого РНБО запровадила санкції проти Порошенка, бізнесменів Коломойського, Жеваго та Боголюбова, а також проти Медведчука.

Крім того, ми писали, що нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від поінформованих джерел, що РНБО планує ввести санкції проти п'яти українських олігархів

Петро Порошенко Володимир Зеленський РНБО санкції олігархи
Реклама
Реклама
Реклама