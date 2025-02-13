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Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко

13 февраля 2025 15:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Владимир Зеленский отреагировал на санкции против Петра Порошенко
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны против Петра Порошенко. Он заявил, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в Украину, чтобы передать армии.

Об этом сообщает Суспільне в четверг, 13 февраля.

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"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня — сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды", — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что не намерен никого ни в чем обвинять. Он напомнил, что для этого в Украине существуют суды.

Напомним, что 12 февраля СНБО ввел санкции против Порошенко, бизнесменов Коломойского, Жеваго и Боголюбова, а также против Медведчука.

Кроме того, мы писали, что недавно в СМИ появилась информация от информированных источников, что СНБО планирует ввести санкции против пяти украинских олигархов.

Петр Порошенко Владимир Зеленский СНБО санкции олигархи
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