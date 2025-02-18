В Украине наложили арест на активы коррупционеров на 6,8 млрд грн

Сотрудник НАБУ. Иллюстративное фото: Укринформ

В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в 2024 году наложили арест 6,8 миллиардов гривен активов. Речь идет о делах коррупционеров, которые находятся на этапе судебного рассмотрения.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 18 февраля.

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Арест активов коррупционеров

В НАБУ напомнили, что по ходатайству бюро и САП на активы коррупционеров может накладываться арест с целью их дальнейшей конфискации. Это необходимо в случае доказательства незаконности приобретения этих активов и для возмещения убытков в результате противоправных действий.

Таким образом в 2024 году общая стоимость активов, арестованных по делам, которые находятся на этапе судебного рассмотрения, составляет 6,8 миллиарда гривен. Среди них: денежные средства, криптовалюта, жилая и нежилая недвижимость, земельные участки, транспортные средства, сельхозтехника, а также корпоративные права.

Кроме того, НАБУ и САП удалось добиться ареста ряда зарубежных активов, в частности элитных автомобилей, недвижимости и драгоценностей. Речь идет об имуществе подозреваемых по делу преступной организации в Фонде государственного имущества.

Скриншот поста НАБУ

Напомним, в прошлом году по делам НАБУ и САП было принято 60 обвинительных приговоров, а среди осужденных были: депутаты, судьи, руководители государственных предприятий и топ-чиновники госорганов.

Также недавно ГБР завершило расследование в отношении директора одного из обществ, который закупил некачественные шлемы для бойцов ГПСУ на 36 миллионов гривен.