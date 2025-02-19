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В НАБУ назвали убытки из-за коррупции в оборонке в 2024 году

19 февраля 2025 19:54
Евгения Брюховецкая - редактор
В НАБУ назвали сумму убытков в оборонном секторе, которые обнаружили в 2024 году
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура активно работают над выявлением и расследованием коррупционных схем в оборонной отрасли. Так, по результатам 2024 года было выявлено нанесенного ущерба на 15,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в среду, 19 февраля.

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Инфографика НАБУ

Коррупция в оборонном секторе

"Во время войны прозрачность в использовании средств оборонного сектора является критически важной для безопасности страны", — говорится в сообщении.

Там привели статистику расследований в сфере обороны за 2024 год:

  • 76 производств находятся в работе;
  • 15,3 миллиарда гривен — ориентировочная сумма убытков;
  • семь дел в отношении 15 человек направлены в суд.

В НАБУ отметили, что коррупция в оборонке — это преступление против армии, что ставит под угрозу существование государства во время войны.

"Расследования НАБУ и САП направлены на то, чтобы средства, выделенные на защиту страны, расходовались по назначению, а виновные в их краже несли ответственность", — добавили в бюро.

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Скриншот поста НАБУ

Напомним, НАБУ и САП в 2024 году наложили арест на 6,8 миллиарда гривен активов по делам о коррупции.

Также по делам ведомств в прошлом году было принято 60 обвинительных приговоров, а среди осужденных депутаты, судьи, руководители госпредприятий и топ-чиновники.

НАБУ коррупция САП оборонная сфера расследование война в Украине
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