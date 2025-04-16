Экс-заместителю главы ОП объявили подозрение — был участником коррупционных схем

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Экс-заместителя руководителя Офиса президента, который работал в 2019-2024 годах, обвиняют в легализации незаконно полученных средств и получении взятки в особо крупном размере. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в среду, 16 апреля.

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В НАБУ сообщили, что экс-замглавы ОП уже привлекается к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн. Однако появились новые детали.

"Чиновник легализовал незаконные средства через строительство частных домов в рекреационной зоне Одесской области общей площадью более 300 кв.м, стоимостью около 6,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Кроме того, он получил взятку в размере 100 тысяч долларов от владельца строительной компании для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере — обеспечить победу его компании.

"Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение", — добавили в ведомстве.

В результате и бывшему заместителю руководителя Офиса Президента, и владельцу строительной компании сообщено о подозрении.

В НАБУ не раскрыли личности топ-чиновника, но источники сообщают, что речь идет об Андрее Смирнове.

Скриншот сообщения НАБУ

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили в Минобороны схему хищения 733 млн грн на закупке продуктов.

Кроме того, в НАБУ назвали убытки из-за коррупции в оборонке в 2024 году. Суммы измеряются в миллиардах.